Rangers - Hibernian, LIVE TEXT de la 14:30 | Rangers are un duel de foc cu locul trei din Scotia! Echipa lui Ianis Hagi vrea sa-si continue parcursul fantastic fara infrangere!

Glasgow Rangers va juca astazi de la ora 14:30 in compania celor de la Hibernian. Partida va fi una foarte dificila pentru echipa lui Steven Gerrard, avand in vedere ca adversara se afla pe locul trei in campionatul Scotiei, cu 36 de puncte.

Rangers este pe primul loc in Scotia cu 53 de puncte, cu 16 puncte avans fata de rivala Celtic, care are insa trei meciuri mai putine. Echipa lui Gerrard este neinvinsa in actualul sezon, avand 17 victorii si doua remize.

Ianis Hagi a reusit un gol in ultima partida de campionat, fiind unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Gerrard de pe teren. In acest sezon, mijlocasul luat de Rangers de la Genk in schimbul a 5 milioane de euro a jucat 22 de meciuri pentru scotieni, a inscris doua goluri si a reusit sa ofere 9 pase de gol.