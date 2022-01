Rangers confirmă: Ianis Hagi, OUT pentru restul sezonului! Anunțul antrenorului

Așa cum www.sport.ro a anunțat în exclusivitate, Ianis a suferit o ruptură de ligamente, iar luni seară a fost supus unei intervenții chirurgicale la Glasgow. Antrenorul Giovanni van Bronckhorst a confirmat că playmaker-ul lui Rangers va rata meciurile rămase din acest sezon.

"Ianis a avut nevoie de operație. A fost operat ieri și, din nefericire, va rata restul sezonului. Am vorbit cu Ianis ieri, este pozitiv și concentrat asupra recuperării.

Faptul că nu îl vom avea la dispoziție este o mare lovitură. Vom încerca să aducem pe cineva, dar doar dacă este vorba de un fotbalist care poate îmbunătăți acest grup talentat", a spus Giovanni van Bronckhorst, la o conferință de presă.

I spoke to Ianis yesterday, he is positive and focused on his recovery.