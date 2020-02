BREAKING NEWS | Prima reactie a lui Ianis Hagi dupa debutul pentru Rangers: "Nici n-am avut timp sa respir zilele astea!" Ce mesaj are pentru Gerrard

Ianis Hagi a intrat in minutul 77 al meciului pe care Rangers l-a terminat la egalitate cu Aberdeen, 0-0. A fost debutul romanului in Scottish Premier League la numai o zi dupa oficializarea imprumutului sau de la Genk.

Ianis spune ca e gata sa fie titular la mijlocul saptamanii, in meciul cu Hibernian, daca Gerrard va avea nevoie de el. Hagi se simte in forma si vrea sa-si ajute echipa cat mai repede in lupta la titlu cu Celtic.

"Sunt foarte bucuros ca mi-am facut debutul la prima echipa dupa ce am venit aici de doua zile. Faptul ca nu am luat cele 3 puncte e dezamagitor. Avem multe meciuri in fata, asa ca nu mai avem timp sa ne gandim la acest joc. Trebuie sa ne uitam la ce urmeaza si sa luam cat mai mult din partidele viitoare. Fiecare minut pe care il petrec alaturi de aceasta echipa ma ajuta foarte mult. Trebuie sa ma adaptez cat de repede cu putinta si sa lucrez la chimia pe care o am cu ceilalti. Ma simt pregatit sa fiu titular contra lui Hibernian, miercuri. Ma simt in forma. Totul s-a intamplat atat de repede. nici n-am avut timp sa respir in ultimele doua zile. Sunt bine acum. Nu e treaba mea sa aleg primul 11, asa ca trebuie sa-l intrebati pe antrenor daca voi juca", a spus Ianis pentru Rangers TV.