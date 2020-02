EXCLUSIV WWW.SPORT.RO | VIDEO: Aplauze in picioare, toate mingile la el, de doua ori aproape de gol! TOT CE A FACUT Ianis Hagi in primul meci la Rangers si in ce rol l-a folosit Gerrard

In minutul 77, Ianis i-a luat locul lui Scott Arfield. Stadionul a explodat in momentul in care numele i-a fost strigat de catre crainicul de pe Ibrox.

"Are 15 minute pentru a face o impresie. A fost aruncat imediat in lupta. Trebuie sa i se dea mingea, Rangers trebuie sa aiba posesie. Ianis e special si trebuie sa o arate", au spus comentatorii scotieni in momentul in care Ianis a aparut in teren.

La mai putin de un minut dupa ce a intrat, Ianis a avut primul moment de posesie. A primit in centru si a dat o pasa scurta spre un coechipier, fiind din nou aplaudat de fani. Hagi Jr. a avut libertate sa coboare pentru a dirija jocul ofensiv al intregului grup.

In minutul 81, Ianis a facut cunostinta cu duritatea campionatului in care a ajuns. Ojo a intrat tare la el, iar arbitrul a intervenit imediat si a dat fault. Cateva secunde mai tarziu, Hagi a avut prima prima executie importanta ca jucator al lui Rangers. A sutat din afara careului, dar mingea a fost deviata si a ajuns in bratele lui Lewis.

Romanul a continuat sa fie implicat in majoritatea atacurilor lui Rangers. A primit libertate totala din partea lui Gerrard si a migrat din centru spre zona celui de-al doilea varf, dar si in stanga, in pozitie de extrema. Ianis a avut clar misiunea de a accelera jocul ofensiv si a jucat in majoritatea mingilor din una sau doua atingeri.

In minutul 84, Ianis ar fi putut din nou sa fie decisiv, insa a ajuns prea tarziu la o minge respinsa gresit de apararea lui Aberdeen.

In primul minut al prelungirilor, Hagi a luat o actiune pe cont propriu si a deschis perfect in stanga, pentru o centrare in urma careia Rangers putea marca golul victoriei. dar Aberdeen a scapat si de aceasta data! Si in minutul 93, Ianis si-a atras aplauze dupa o pasa superba in careu pentru un coechipier. Debut promitator pentru pustiul roman, care a parasit Ibrox in aplauzele suporterilor scotieni.

Reactiile de pe Twitter l-au scos in evidenta pe Ianis, vazut drept omul care poate face diferenta in atacul lui Rangers intr-un sezon care poate fi istoric. Protestantii inca mai spera la titlu. Ii despart 4 puncte de marea rivala Celtic!

Ianis Hagi e imprumutat pana in vara de Genk la Rangers. Scotienii au optiune de cumparare in schimbul a 5 milioane de euro.