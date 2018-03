VIDEO: Puscas e de neoprit in Italia: 7 goluri in opt meciuri, dar NU e la nationala U21! Andrei Ivan "19 minute" a fost luat in locul lui

George Puscas a marcat din nou pentru Novara. Atacantul nu a fost convocat la nationala U21, in locul lui fiind preferat Andrei Ivan, care a evoluat doar 19 minute pentru Krasnodar in acest sezon.

Puscas e pe val la noua sa echipa, Novara, din Serie B.

Imprumutat in iarna de la Benevento, atacantul roman a devenit deja golgheterul echipei, cu 7 reusite in opt meciuri jucate in campionat.

Puscas a deschis scorul azi in meciul cu Palermo, incheiat la egalitate, 2-2.

Novara e pe locul 15 in campionat, la distanta mica de zona de retrogradare.

