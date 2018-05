Presedintele lui Deportivo a anuntat plecarea lui Florin Andone: "Nu am nicio indoiala in ceea ce priveste calitatea lui!"

Presedintele celor de Deportivo a confirmat ca Florin Andone se pregateste sa plece.

Florin Andone nu va mai continua la Deportivo La Coruna dupa retrogradarea in liga secunda - pentru Depor, plecarea lui Andone reprezinta o noua lovitura in conditiile in care clauza din contract este de doar 6 milioane de euro iar clubul primise oferte de 15 milioane de euro si vara trecuta, dar si in iarna, scriu cei de la AS.

Presedintele lui Deportivo, Tino Fernandez, a vorbit despre situatia lui Andone intr-un interviu pentru La Voz de Galicia.

”Eu cred ca Andone nu va continua, dar nu stiu. Nu am nicio indoiala in ceea ce priveste calitatea lui ca fotbalist si este un jucator important. Este foarte important sa vrei sa fii aici. Sa vrei sa faci parte din proiect. Sa ramai ca sa-i faci o favoare lui Deportivo, acesta nu poate fi drumul de urmat” a declarat Tino Fernandez.