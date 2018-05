Andone poate pleca in vara: romanul, dorit cu insistenta in Premier League! DETALIILE MUTARII

Florin Andone poate ajunge in Premier League in aceasta vara.

Atacantul roman este dorit de Brighton, formatie care l-a curtat si in perioada de transferuri din iarna. Doar ca acum datele problemei sunt putin schimbate.

Florin Andone a avut un sezon slab in Spania, Deportivo a retrogradat din prima liga, iar acum termenii in care se poarta negocierile s-au modificat. Daca in iarna Deportivo ii fixase clauza de reziliere la 30 de milioane de euro, o data cu retrogradarea aceasta suma a scazut pana la 6 milioane de euro, noteaza presa spaniola.

Potrivit "La Voz de Galicia", cele 6 milioane de euro nu ar reprezenta nicio problema pentru englezi care in iarna erau dispusi sa plateasca pana la 15 milioane. De asemenea, schimbari s-au produs si in ceea ce priveste salariul pe care Brighton vrea sa i-l ofere romanului. Englezii vor sa-i ofere un salariu anual de 2 milioane de euro, avand in vedere ca platesc mai putin pentru transferul sau.