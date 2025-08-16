Sosit gratis la Genoa, după ce contractul de la Damac i s-a încheiat, Stanciu a fost titularizat de Patrick Vieira în meciul cu Vicenza. Căpitanul naționalei României a înscris pentru 3-0 în minutul 54, când a prins un șut spectaculos din voleu, sub transversală. Stanciu, care a fost urmărit din tribună de Dan Șucu și Mircea Lucescu, a jucat 80 de minute

Patrick Vieira îl elogiază pe Nicolae Stanciu după debut

Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa, campion mondial cu Franța ca jucător în 1998, a vorbit pe larg despre Nicolae Stanciu la conferința de presă de după joc. Pe lângă gol, francezul a remarcat capacitatea de efort a optarului și motivația arătată la fiecare antrenament.



"Avem jucători care au sosit în această vară, precum Stanciu, care s-au pus cu adevărat la dispoziția echipei, iar acest aspect este foarte pozitiv. Stanciu are calitate, aduce liniște în teren, poate marca și poate oferi pase decisive. Va ajuta echipa pentru a fi și mai puternică în ultimii 30 de metri.



Nu sunt surprins că Stanciu a alergat foarte mult azi. Este primul care ajunge la sala de forță și ultimul care pleacă. Este foarte determinat să se perfecționeze din punct de vedere fizic și muncește din greu. Mobilitatea sa de azi a ajutat echipa să aibă superioritate la mijlocul terenului", a spus Patrick Vieira, potrivit Buoncalcioatutti.it.

Genoa s-a calificat în 16-mile Cupei Italiei, fază în care va înfrunta Empoli, spre finalul lunii septembrie.



Pentru echipa lui Nicolae Stanciu urmează debutul în noul sezon din Serie A, sâmbătă, 23 august, de la ora 19:30, contra lui Lecce, pe teren propriu.

VIDEO Golul lui Nicolae Stanciu din Genoa - Vicenza 3-0

