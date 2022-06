Parma își încearcă norocul cu un nou antrenor. Cine e tehnicianul care va încerca să-i readucă pe Man și Mihăilă în Serie A

Fabio Pecchia, antrenorul care a promovat-o pe Cremonese în Serie A, a fost numit antrenor la Parma.

Kyle Krause, patronul echipei, a făcut anunțul cu privire la noul tehnician al formației pe care o conduce, obiectivul principal fiind promovarea în Serie A.

Tehnicianul de 48 de ani a fost secundul lui Rafa Benitez la Napoli, Real Madrid și Newcastle, apoi a făcut trecerea ca antrenor principal la Hellas Verona, în perioada 2016-2018.

După scurte experiențe la Avispa Fukuoka și Juventus U23, Pechhia a ajuns la Cremonese pe care a reușit să o ducă în primul eșalon fotbalistic din Italia.

Benvenuto Fabio Pecchia. I am excited to announce you as our @1913parmacalcio new coach.

Forza Parma

???????? pic.twitter.com/eWNVOa3YIT