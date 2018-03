Patru cluburi REFUZA sa mai joace in campionat din cauza patronului lui PAOK! Cum se schimba fotbalul din Grecia in urma incidentelor de la Salonic 

Adversarii echipei lui Razvan Lucescu nu mai vor sa joace finalul de campionat!

Patru cluburi, intre care campioana en titre Olympiakos Pireu, au respins, joi, propunerile facute de guvern pentru reluarea campionatului elen de fotbal, suspendat dupa intreruperea meciului dintre PAOK Salonic si AEK, pe 11 martie, de catre un oficial care a intrat pe teren inarmat, informeaza AFP.

Viceministrul Sporturilor, Yiorgos Vassiliadis, a suspendat pana la noi ordine campionatul dupa acest incident in care presedintele clubului PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren pentru a contesta o decizie a arbitrilor avand asupra sa un pistol.

Vassiliadis a prezentat, miercuri, "o foaie de parcurs" celor 16 echipe din Campionatul Greciei, care trebuie sa-si dea acordul pentru ca meciurile sa se poata relua.

Masurile preconizate, menite sa intre in vigoare din sezonul viitor, vizeaza o retrogradare automata pentru echipele implicate in acte de violenta de trei ori in decursul unui sezon, precum si sanctiuni pentru echipele ale caror conducatori fac declaratii publice care incita la violenta. Totodata, cluburile vor fi in totalitate responsabile cu securitatea in meciurile pe care le organizeaza si nu politia, care va ramane in afara stadioanelor.

Daca toate echipele isi dau acordul pana astazi (vineri) pentru aceste masuri, campionatul s-ar putea relua pe 31 martie, dar Olympiakos, Panathinaikos, Larissa si Xanthi si-au manifestat deja dezacordul fata de aceste propuneri.

Presedintele clubului PAOK Salonic, influentul om de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis, si-a prezentat "scuze" dupa ce a trimis fotbalul din Grecia intr-o noua postura nefavorabila intrerupand meciul de la Salonic cu AEK Atena, cu arma la brau, eveniment care a determinat Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) sa se sesizeze oficial.

Incidentul violent a determinat suspendarea, pana la noi ordine, a primei ligi a campionatului Greciei, optiune aleasa de guvernul de la Atena pentru a-i trage la raspundere pe cei implicati.

Asociatia Cluburilor Europene (ECA) a suspendat provizoriu echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, in urma incidentelor petrecute la derby-ul cu AEK Atena din 11 martie, cand presedintele clubului din Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren avand asupra sa un pistol.