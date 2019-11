Panica MAXIMA cu Rus! A ramas pe teren URLAND de durere! Detalii de ultima ora dupa ce a fost RUPT in ultimul meci din Ungaria

Momente dificile pentru Adrian Rus in partida cu Zalaegerszeg!

Romanul a iesit accidentat in minutul 83! Rus s-a ciocnit violent cu un adversar in careul lui Mol Vidi. A ramas intins la pamant fara sa se poata ridica, urland de durere. Dupa interventia rapida a medicilor, Rus s-a putut ridica, insa n-a mai putut fi vorba sa continue in teren!



Zalaegerszeg - Mol Vidi s-a terminat 3-3. Echipa lui Rus e lidera in Ungaria, cu 23 de puncte.