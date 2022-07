Olimpiu Moruțan, ofertat de o echipă din Turcia. Internaționalul român trebuie să dea răspuns până luni

Internaționalul român a primit o ofertă de împrumut din partea formației Ankaragucu, care a promovat în acest sezon în primul eșalon.

"Am făcut ofertă pentru Olimpiu Moruţan. Aşteptăm răspunsul până luni. Negocierile noastre avansează într-o direcţie pozitivă. Am discutat la telefon cu directorul de la Galatasaray, Cenk Ergün, pentru împrumutul lui Olimpiu Moruţan şi am transmis oferta. Aşteptăm până luni un răspuns", a spus Faruk Koca, președintele echipei.

În sezonul petrecut la Galatasaray, Olimpiu Moruțan a jucat în 33 de partide, marcând trei goluri și oferind cinci pase decisive.

Faruk Koca: “Galatasaray’a Olimpiu Morutan için teklif yaptık” https://t.co/o6OLRd3iqR — Futbol Kulisi (@futbolkulisicom) July 2, 2022

Iosif Rotariu: "Moruțan nu era de Galatasaray"

Primul căpitan străin din istoria lui Galatasaray, Iosif Rotariu a vorbit despre cei doi români de la fosta campioană a Turciei, Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău.

"Moruțan nu era de Galatasaray și nici Cicâldău nu are un rol care să-i permită să joace la Galtasaray. Beșiktaș l-a luat pe Pjanic, nu? Balotelli joacă la Adana Demirspor, Cornelius joacă la Trabzon... Galatasaray e un club care-și propune să câștige campionatul. Nu sunt în postura de a fi la acest nivel", a declarat Iosif Rotariu la PRO ARENA.