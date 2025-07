Radu Drăgușin își dorește să revină cât mai repede pe teren și se recuperează după accidentarea suferită.

Drăgușin: „Nu mi-a venit să cred”

Radu Drăgușin a vorbit deschis despre accidentarea sa de la începutul anului și a recunoscut că a fost șocat în momentul în care a aflat diagnosticul.

Jucătorul lui Tottenham scos în evidență faptul că își dorește să revină în formă cât mai devreme și vede accidentarea ca pe o provocare.

„Cu siguranță cel mai greu moment din cariera mea a fost accidentarea pe care am suferit-o la sfârșitul lui ianuarie. Atunci când ești fotbalist, te simți imbatabil. Te simți că nimic nu se poate întâmpla, n-ai ce să pățești, ești în cea mai mare forță din viața ta. Într-o milisecundă, un pas greșit îți ia acest sentiment și te aduce puțin cu picioarele pe pământ, să spun așa.

O să trebuiască să joc cu această accidentare toată viața mea. Și mai mult decât de trecut peste acest moment este să-l accepți. Și să te împaci cu faptul că va fi mereu cu tine această accidentare. Cu siguranță m-au ajutat foarte mult familia și iubita mea care m-au susținut în toate momentele grele, mai ales în acesta. Ușor-ușor mă recuperez, ușor-ușor o să revin la forma pe care o aveam, și o să fiu mai puternic. Eu cred că e ceva de acceptat și o să învăț cum să trăiesc cu această accidentare.

A fost dificil, pentru că în momentul când am aflat diagnosticul nu mi-a venit să cred. Este una, dacă nu cea mai dificilă accidentare din fotbal. Eu sunt tipul de om care acceptă o provocare când i se pune în față și eu așa am luat-o, am luat-o ca pe o provocare, să demonstrez că o să revin și mai puternic”, a declarat Radu Drăgușin, într-un interviu acordat celor de la BRD.