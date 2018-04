A refuzat Steaua si e pe lista echipelor din Germania si Anglia! Golgheterul surpriza al Romaniei a dat un hattrick astazi! A ajuns la 13 goluri in 19 partide

Atacantul de 20 de ani are un prim sezon fantastic in Danemarca!

Adrian Petre impresioneaza dupa transferul la Esbjerg, in liga a doua din Danemarca! Transferat cu 500.000 de euro la echipa cu 5 titluri in palmares, atacantul de 20 de ani a marcat 13 goluri in 19 partide in acest sezon, fiind titular in 12 meciuri!

Ultimele goluri au venit in victoria cu 3-1 de pe terenul celor de la Fredericia - Petre a inscris in minutele 23, 64 si 87 iar echipa lui este pe locul 2 in clasament, la 1 punct in spatele liderului Vejle, cu 4 etape inainte de final. Acest loc ar duce echipa in play-off-ul pentru promovarea in prima divizie.

Adrian Petre a devenit cunoscut in Romania la UTA Arad, atragand interesul unor cluburi precum Southampton sau Getafe, dar si al Stelei. El a ales insa sa mearga in Danemarca - Petre este la al 2-lea hattrick pentru Esbjerg dupa ce mai reusise 3 goluri in victoria cu 5-2 in fata lui Nyokobing.