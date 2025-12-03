Cele două echipe și-au dat întâlnire în optimile de finală din Coppa Italia pe ”Allianz Stadium” din Torino. La capătul celor 90 de minute, ”Bătrâna Doamnă” a avansat în următoarea fază a competiției.



Nota primită de Răzvan Sava după ce a luat două goluri de la Juventus: ”A reușit o singură paradă adevărată”



La Udinese este legitimat din august 2024 portarul român Răzvan Sava. Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, goalkeeperul mai are contract cu echipa din Serie A până în iunie 2029.



Publicația TuttoMercatoWeb l-a punctat cu 6 pe Răzvan Sava la finalul meciului, împărțind cea mai mare notă de la Udinese cu Solet, Bertola, Lovric și Atta.



”Străpuns de foc prietenesc, nu reușește să evite coliziunea fatală cu Palma. David îl surprinde la colțul lui, dar se află în offside. Reușește o singură paradă adevărată, la șutul lui McKennie, care fusese dezechilibrat de Locatelli”, au punctat italienii.



Pentru Udinese urmează meciul cu Genoa de luni seară, de la ora 19:00, din etapa cu numărul 14 a primului eșalon al Italiei, Serie A. Meciul va avea loc pe ”Stadio Friuli” din Udine.

