După patru eșecuri consecutive înregistrate în eșalonul de elită al Angliei, Liverpool a învins-o sâmbătă seară pe Aston Villa cu 2-0 pe Anfield, în etapa cu numărul 10 din campionat.



Wayne Rooney l-a făcut praf pe Virgil van Dijk, iar căpitanul lui Liverpool i-a dat replica: ”Anul trecut unde erai?”



Înainte de meciul cu Aston Villa, Wayne Rooney, legenda lui Manchester United, a trimis săgeți către Virgil van Dijk și către Mohamed Salah, starurile lui Liverpool.



”Van Dijk și Salah au semnat contracte noi, dar nu au prea condus echipa în acest sezon. Cred că limbajul corpului spune multe și cred că vedem o diferență mică între cei doi când vine vorba de acest lucru.



Sunt doi jucători de top, dar dacă limbajul corpului nu e cum trebuie, asta îi afectează pe toți”, a spus Wayne Rooney, citat de The Sun.



Iar după meciul cu Aston Villa, Virgil van Dijk i-a dat peste nas lui Wayne Rooney.



”Nu mă dor cuvintele lui. Dar ca să revin la acest jucător anume, evident, o legendă, un mare fotbalist care a inspirat pe mulți, pot spune doar lucruri pozitive. Dar simt că acea remarcă este, aș spune, o critică puțin leneșă. Asta este părerea mea personală.



Este ușor să dai vina pe jucătorii mai în vârstă, dar el știe la fel de bine ca toți ceilalți că facem totul împreună, încercând să ne ajutăm unii pe alții pentru a ieși din această situație.



Așa cum am spus și anul trecut, când lucrurile mergeau bine, nu se auzea nimic de genul acesta. Asta e situația”, a spus Van Dijk, citat de sursa mai sus menționată.

