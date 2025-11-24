Coman a părăsit-o pe FCSB în vara anului trecut, însă nu a reușit să se impună nici în Qatar, la Al Gharafa, nici în Italia, la Cagliari, unde a fost împrumutat.

Florinel Coman, titular în Liga Campionilor Asiei

Revenit la Al Gharafa după ce împrumutul său a expirat, Coman a fost mai mult rezervă, astfel că zvonurile despre o eventuală revenire a sa la FCSB au început din nou să circule, chiar dacă Gigi Becali a mărturisit că l-a sfătuit pe fotbalist să rămână în Qatar.

Al Gharafa joacă în această seară în Liga Campionilor Asiei împotriva celor de la Al-Ahli Dubai, echipă din Emiratele Arabe Unite.

Deși până acum a fost mai mult rezervă, qatarezii au dat o veste uriașă despre Florinel Coman. Portughezul Pedro Martins a decis că fostul jucător de la FCSB să fie titular în meciul cu Al-Ahli Dubai.

Charalambous îl vrea pe Florinel Coman la FCSB

Tehnicianul cipriot a recunoscut că și-ar dori enorm să lucreze din nou cu fotbalistul care a adus titlul în vitrina clubului, dar a rămas realist în privința șanselor de reușită.

"Îmi doresc să îl am iar pe Florinel Coman. Dar nu cred că va veni la iarnă. E dificil. Nu cred. Ăsta e feeling-ul meu. Dacă va veni, va fi bine, dar nu cred că va veni", a spus Charalambous la conferința de presă.

