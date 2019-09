NOI REGULI IN FOTBAL! Vor o regula ca in rugby si NFL pentru fotbalistii care sufera de contuzii pe teren 

Regula "schimbarilor de contuzie" de 10 minute urmeaza sa fie introdusa in fotbal, dupa ce a fost implementata cu succes in rugby si NFL.

Lumea fotbalului este pregatita sa faca un pas important in ceea ce priveste siguranta jucatorilor, prin abordarea loviturilor la cap dintr-un unghi diferit.

Consiliul Asociatiei Internationale de Fotbal urmeaza sa se intalneasca luna urmatoare si sa discute noile metode ce trebuiesc adoptate pentru siguranta jucatorilor. Un punct cheie, este protocolul contuziilor, care este o parte importanta a jocului.

In prezent, sunt alocate medicilor 3 minute pentru a identifica daca o lovitura la cap este contuzie sau nu. Aceasta regula exista din anul 2014, insa Asociatia Internationala de Fotbal nu considera ca este suficient timp.

Propunerea este sa mareasca timpul consultului la 10 minute, pentru ca medicii sa nu se grabeasca in diagnosticare, iar cel lovit sa fie inlocuit temporar pe teren pentru ca echipele sa nu fie dezechilibrate.

Regula inlocuirilor de 10 minute a fost deja implementata in rugby si NFL. In fotbal ar putea fi implementata cel mai devreme in luna martie a anului viitor.