Legendarul antrenor speră la o victorie, astfel încât România să joace finala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial împotriva lui Kosovo sau Slovacia.

Coubiș și Alex Dobre au refuzat în trecut echipa națională

Pe lista selecționerului se află și doi jucători care, în trecut, au refuzat echipa națională a României.

Este vorba despre Andrei Coubiș, fundașul celor de la Universitatea Cluj, dar și despre Alexandru Dobre, atacantul de la Rapid.

Coubiș are dublă cetățenie, română și italiană. Fundașul născut la Milano a mai reprezentat România la echipele de tineret, însă poate evolua în premieră pentru prima reprezentativă.

Ulterior, Andrei Coubiș a intrat în vizorul Federației Italiene de Fotbal și a acceptat să ia parte la un trial, după care a fost convocat la reprezentativa U20 a Squadrei Azzurra, fără a apuca însă să evolueze. Din acest motiv, Coubiș a refuzat să accepte o convocare la naționala U21 a României sub comanda lui Emil Săndoi.

După o accidentare serioasă, AC Milan l-a împrumutat la Sampdoria, care, după ce a activat clauza de transfer definitiv, l-a cedat la U Cluj.

Și Alexandru Dobre, extrema celor de la Rapid, refuzase la un moment dat echipa națională. În luna martie 2022, pe vremea când era jucător la Dijon, în Ligue 2, Dobre acorda un interviu în presa franceză în care anunța că nu mai este interesat să reprezinte România.

”Nu mai sunt interesat de echipa națională a României. Cei de acolo mă fac să mă simt inexistent, invizibil. Nu mi-au respectat munca”, spunea Alex Dobre într-un interviu acordat celor de la Le Bien Public.

Totuși, de atunci, Dobre a adunat cinci meciuri la prima reprezentativă, însă nu a reușit să marcheze niciun gol.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).