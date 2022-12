Moș Crăciun a venit mai devreme la Olimpiu Moruțan! Jucătorul a fost premiat de Pisa și FRF 

Olimpiu Moruțan (23 ani) a renăscut la Pisa. Mijlocașul ofensiv a marcat 4 goluri și a oferit 7 pase decisive în Serie B, în cele 16 partide în care a fost utilizat. Evoluțiile bune au continuat și la echipa națională. În înfrângerea cu Slovenia, 1-2, a intrat foarte bine în actul secund, iar contra Moldovei, 5-0, a marcat primul gol pentru România.

Olimpiu Moruțan, cel mai bun jucător pentru Pisa și România în luna noiembrie

Jocul bun al lui Olimpiu Moruțan s-a soldat cu două premii. Federația Română de Fotbal l-a desemnat tricolorul lunii noiembrie, fiind ales exclusiv de votul suporterilor, ca la câteva zile Pisa să-l onoreze cu aceeași distincție.

„Olimpiu Morutan este jucătorul cu cele mai multe voturi pentru luna noiembrie în cadrul concursului 'Jucătorul lunii' creat în colaborare cu Batini – Incisioni și Digital Printing, partener istoric pentru Pisa Sporting Club”, este comunicatul oficial emis de Pisa.

Olimpiu Moruțan vrea la Campionatul European din 2024

Olimpiu Moruțan își dorește ca evoluțiile bune să fie încununate cu o calificare a echipei naționale la Campionatul European din 2024, unde România urmează să dispute preliminariile cu Androrra, Belarus, Israel, Kosovo și Elveția.

„Am așteptat mult convocarea, voiam să fiu acolo. Știu ce calități am, că pot da mai mult, acum sper să ajut să ne calificăm la EURO. Am avut evoluții bune, dar au fost meciuri amicale, nu pot să trag mari concluzii.

Am vrut doar să demonstrez că pot ajuta echipa națională. Mă bucur pentru acest trofeu, am muncit mult, am demonstrat că meritam, dar este doar un început. Avem mulți jucători talentați, dar mai avem nevoie de muncă, sacrificiu, efort, pentru ca să ajutăm România să se califice. Selecționerul mi-a transmis să nu mă mai uit înapoi, să fiu mereu pregătit pentru convocare.

Noi nu simțim presiune, dar publicul vrea calificări, este normal. Grupa de EURO este dificilă, dar dacă nu facem pași greșiți, suntem atenți, putem să ne calificăm”, a declarat Olimpiu Moruțan pentru FRF TV.