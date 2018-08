Continua drama lui Petrescu in China! Meci NEBUN si prima victorie! Guizhou a batut cu 4-3

Dan Petrescu nu s-a mai bucurat asa de la titlul castigat cu CFR! A castigat azi primul meci de la revenirea in China!

Dupa ce a avut 2-0 la pauza cu Chongqing Lifan, Guizhou a fost egalata in numai doua minute. Croatul Jelavic l-a salvat pe Super Dan cu o dubla in minutele 64 si 75. Lifan a fortat revenirea in prelungiri, dar n-a putut sa marcheze decat o data. S-a terminat 3-4!



Lifan e una dintre rivalele lui Petrescu la retrogradare. Acum ocupa primul loc de salvare, 14, si are 6 puncte peste echipa unde antreneaza Super Dan.



Pentru Petrescu urmeaza derby-ul cu Olaroiu si milionarii de la Suning, duminica!