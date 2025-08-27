Darius Olaru, fostul său coechipier și căpitanul campioanei, i-a transmis un mesaj amuzant, în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Aberdeen.



Rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, Alexandru Băluță a dat lovitura carierei, semnând cu formația din Major League Soccer. Vestea a ajuns rapid și la foștii săi colegi, care acum au o rugăminte specială pentru mijlocaș.



Olaru, mesaj pentru Băluță

Întrebat despre mutarea lui Băluță, Darius Olaru a susținut că se bucură pentru reușita acestuia, dar nu a ratat ocazia de a-i lansa o provocare. Căpitanul de la FCSB așteaptă acum suveniruri de la noii colegi ai lui Băluță, nume uriașe din fotbalul internațional.



"Am mai vorbit cu el, mă bucur pentru el. Am văzut că are și niște cochipieri foarte buni acolo. Sper să își facă treaba, știu că e un jucător serios și sper să o facă bine și când mai vine pe acasă să ne aducă niște autografe de la coechipierii lui", a spus Darius Olaru la conferința de presă dinaintea meciului cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.



Alexandru Băluță a semnat un contract valabil până la finalul anului 2025 cu Los Angeles FC, cu opțiune de prelungire pentru 2026. Acesta a părăsit FCSB în această vară, după ce Gigi Becali a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale. În cele 81 de meciuri jucate pentru roș-albaștri, Băluță a marcat 13 goluri, a oferit 12 pase decisive și a cucerit două titluri de campion și o Supercupă a României.

