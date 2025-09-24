Deși a avut un sezon bun, cu 11 goluri și 4 pase decisive în 38 de meciuri, George Pușcaș s-a despărțit de Bodrumspor ca urmare a retrogradării echipei în liga secundă din Turcia.

Legia Varșovia susține că George Pușcaș a fost "prea scump"

În ultimele săptămâni, în presa poloneză s-a vehiculat informația potrivit căreia Edi Iordănescu și l-ar dori pe George Pușcaș la Legia Varșovia. Fostul selecționer îl cunoaște bine pe "Pușki", iar echipa sa se află în căutarea unui vârf de careu liber de contract.



Totuși, varianta Pușcaș a picat pentru Legia. Directorul sportiv Michal Zewlakow a confirmat că a existat interes pentru atacantul român, însă mutarea a căzut din cauza pretențiilor financiare ale jucătorului, scrie Meczyki.



"Am căutat anumite variante pentru postul de atacant, dar nu vrem să forțăm o mutare în acest moment. Fereastra de transferuri se va deschide din nou peste trei ani, iar atunci vom avea mai multe opțiuni din care putem alege", a spus Zewlakow, potrivit sursei citate.

Recent, presa din Italia a scris că George Pușcaș ar fi și pe lista portughezilor de la Vitoria Guimaraes, însă mutarea nu s-a concretizat, cel puțin pentru moment.

Atacantul și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia, la Inter, Genoa, Bari, Benevento, Palmero, Pisa sau Novara, iar în intervalul august 2019 - ianuarie 2023 a fost legitimat la Reading, formație din Championship.

George Pușcașa a plecat de la Bodrumspor pe 1 septembrie

Atacantul naționalei a refuzat să continue în eșalonul secund, deși mai avea un angajament valabil până în vara anului 2027. Luni, 1 septembrie, clubul turc a anunțat despărțirea pe cale amiabilă.

Iar românul a avut un mesaj de transmis:

”Dragi fani ai lui Bodrumspor,

Vă sunt cu adevărat recunoscător pentru tot sprijinul pe care mi l-ați oferit în acest sezon și pentru dragostea pe care ați arătat-o ​​atât echipei, cât și mie.

Am fost întotdeauna gata să dau totul și să ofer 100% pentru a atinge obiectivele echipei, dar uneori alegerile au fost făcute diferit.

M-am simțit ca acasă în fiecare zi de-a lungul călătoriei mele aici și iau cu mine toate amintirile pe care le-am avut la club, bune și rele. Voi fi mereu un fan al acestor culori și mă voi considera mereu un fiu al lui Bodrumspor.

De asemenea, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care susțin echipa noastră și lucrează pentru club în fiecare zi.

Până data viitoare!

Hai Bodrum!”.

