Presa din Grecia a scris după remiza dintre PAOK Salonic și Panetolikos, scor 0-0, despre nevoia urgentă a celor de la PAOK Salonic pentru un vârf de atac.

Polonezii au aflat despre ”varianta” PAOK pentru Pușcaș și au reacționat

Jurnaliștii eleni susțin că Răzvan Lucescu nu a fost susținut de conducerea clubului, atunci când antrenorul român a averetizat faptul că PAOK nu se poate baza doar pe Giakoumakis și Chalov într-un sezon în care clubul aniversează centenarul și și-a propus să câștige un trofeu.

Având în vedere că perioada de transferuri s-a încheiat, PAOK mai poate semna acum doar jucători liberi de contract, iar printre numele vehiculae în presa elenă a fost și cel al lui George Pușcaș.

În ultimele săptămâni s-a vehiculat că George Pușcaș ar putea ajunge la Legia Varșovia, echipa preluată în vară de Edi Iordănescu, dar și la Vitoria Guimaraes. Din partea celor de la Legia Varșovia ar fi existat o ofertă concretă, refuzată însă de internaționalul român, care a fost nemulțumit de salariul oferit de polonezi. La acel moment, presa internațională a speculat că Pușcaș a refuzat oferta celor de la Legia pentru a da curs celei de la Vitoria Guimaraes, lucru ce nu s-a întâmplat în cele din urrmă.

Polonezii au auzit că George Pușcaș a fost ”propus” la PAOK Salonic și au reacționat. Transfery.info a scris despre varianta PAOK și au explicat de ce atacantul român nu și-a găsit până în acest moment un club, deși s-a vorbit despre mai multet echipe.

”A trecut ceva timp de când au apărut informații despre un posibil transfer al unui nou atacant la Legia. Fanii așteaptă cu nerăbdare detalii concrete. Clubul din Varșovia poate opera doar pe piața jucătorilor liberi de contract. Dintre candidații disponibili, George Pușcaș s-a dovedit a fi deosebit de interesant.

Chiar Edward Iordănescu a încercat să-l convingă pe jucătorul de 29 de ani să facă această mutare, însă fără succes. Pușcaș a refuzat posibilitatea de a se transfera la Lazienkowska. Ulterior, a intrat în negocieri cu Vitória SC și Sampdoria. Pretențiile financiare exagerate au împiedicat încheierea unui acord.

Pentru atacantul român a apărut o opțiune complet nouă: antrenorul lui PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, are nevoie urgentă de un vârf”, au scris polonezii de la transfery.info.

