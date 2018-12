Keseru e gata sa se bata cu Zlatan! Oferta de ultima ora pentru golgeterul roman

Claudiu Keseru si-a prelungit recent contractul cu Ludogoret, dar ar putea schimba campionatul in 2019.

De golgeterul roman se intereseaza Colorado Rapids. Nu e prima oara cand Keseru are variante din MLS. S-a intamplat si la inceputul acestui an, cand Keseru lua in calcul despartirea de Bulgaria. Plecarea lui Keseru in America n-a mai avut loc, iar varful a hotarat sa ramana la campioana din Razgrad, unde e platit cu un salariu urias, aproape 800 000 de euro pe sezon!



Keseru, 32 de ani, e liderul clasamentului golgeterilor in Bulgaria, cu 16 goluri, la fel de multe ca Stanislav Kostov de la Levski.