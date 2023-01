Juventus, AC Milan și Borussia Dortmund se bat pe un român! Anunțul presei din Italia 

Atacantul Ianis Dobrescu (15 ani) este considerat următorul mare talent al fotbalului românesc. Aceste este legitimat la CS Primavera Deva, a fost selecționat la echipa națională U15 și poate evolua ca atacant sau mijlocaș ofensiv. Încă de anul trecut, s-a scris că este monitorizat de scouterii lui Juventus, AC Milan, Borussia Dortmund și ai altor cluburi din Bundesliga.

Ianis Dobrescu va împlini 16 ani în februarie, iar Florin Manea a anunțat că îl va duce în probe la un club important din străinătate. Informația agentului român a fost confirmată și de Nicolo Schira, jurnalistul specializat în transferuri, care anunță că românul este așteptat în probe la Juventus.

„Juventus, Borussia Dortmund și AC Milansunt interesate de atacantul lui CSM Deva, Ianis Dobrescu, născut în 2008. În februarie va fi în Italia pentru a discuta direct cu Juventus și a susține o probă”, este mesajul lui Nicolo Schira pe contul oficial de Twitter.

#Juventus, #BVB and #ACMilan are interested in the young forward of CSMDeva Ianis #Dobrescu (born in 2008). In February he will be in Italy to have direct talks with #Juve and to support a trial period. #transfers