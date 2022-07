Dijon, pe 6 iunie 2000. A început fotbalul la vârsta de cinci ani pentru formația locală și a fost căpitan al echipelor U17 și U19. Cu un fizic impunător, Bogdan a fost promovat în 2020 la prima echipă a lui Dijon, care evolua în acel moment în Ligue 1, însă nu a apucat să debuteze. Racovițan, cu tată român și mamă franțuzoaică , deține dublă cetățenie și s-a născut la, pe 6 iunie 2000. A început fotbalul la vârsta de cinci ani pentru formația locală și a fost căpitan al echipelor U17 și U19. Cu un fizic impunător, Bogdan a fost promovat în 2020 la prima echipă a lui Dijon, care evolua în acel moment în, însă nu a apucat să debuteze.

Bogdan Racovițan: "Colegii m-au numit Zlatan de România"

După aproximativ șase luni în care s-a antrenat cu prima echipă a lui Dijon, Racovițan a fost ochit de Marius Croitoru și scouterii lui FC Botoșani, iar fundașul a revenit în România, țară pe care o mai vizita doar în vacanțe, când mergea la bunici.

Bogdan a avut de așteptat aproximativ trei luni până la debutul în tricoul lui FC Botoșani, însă din startul stagiunii precedente a devenit om de bază, fiind integralist în toate meciurile echipei lui Marius Croitoru, până în ianuarie, când a fost cumpărat de Rakow în schimbul sumei de aproximativ 600.000 de euro.



La Rakow, stoperul român și-a trecut în palmares Cupa și Supercupa Poloniei. La ultimul a contribuit decisiv, fiind declarat omul meciului și marcând un gol contra lui Lech Poznan (2-0).

Internaționalul U21, cu trei meciuri și un gol pentru reprezentativa condusă de Florin Bratu, a acordat un interviu pentru www.sport.ro în care a vorbit despre adaptarea la vicecampioana Poloniei, cele două trofee cucerite până acum, accidentarea serioasă suferită la umăr în urma unui duel cu Lukas Podolski, dar și despre obiectivele pe termen scurt, mediu și lung.

Bogdan, putea fi o revenire mai frumoasă pentru tine? Gol și trofeu după aproape cinci luni fără meci oficial.

Nu cred că mi-aș fi putut dori ceva mai bun. Sunt foarte fericit că am marcat și că am câștigat Supercupa. Este un foarte bun început.

Cum de ai rămas atât de avansat la faza golului? I-ai surprins și pe colegi cu execuția spectaculoasă?

Sincer, nu știu. Fusese o fază fixă și am rămas în atac. Da, colegii mei au făcut glume pentru că au fost surprinși de golul meu, m-au numit Zlatan din România.

Tu ești familiarizat cu campionatele din afară, dar cum a fost adaptarea în Polonia? Ți-a fost greu?

Sincer, nu mi-a fost greu, m-am acomodat bine, am jucat foarte repede după ce am venit, dar, din păcate, m-am și accidentat după trei meciuri. Am găsit un club foarte bine organizat și profesionist, care corespunde cu mentalitatea mea.

Legendarul Lukas Podolski, călăul lui Racovițan

Cât de dificilă a fost perioada de recuperare de după accidentare? Cine te-a sprijinit cel mai mult?

Mi-a fost greu să accept la început, am venit de la Botoșani cu multă încredere, eram într-o perioadă foarte bună și începusem chiar să joc ca titular. Am muncit mult, am fost la un centru de recuperare specializat din Poznan, unde am lucrat în fiecare zi cu fizioterapeuții și preparatorii fizici pentru a mă întoarce mai puternic. Nu am avut vacanță în această vară pentru că am continuat recuperarea pentru a fi pregătit. Clubul mi-a arătat multă încredere și mi-a spus mereu că sunt un jucător important pentru ei. Familia mea m-a sprijinit foarte mult.

3 meciuri a jucat Racovițan la Rakow în sezonul trecut. S-a accidentat pe 20 februarie, la un meci cu Gornik Zabrze (1-1), după un duel cu Lukas Podolski. A ratat restul sezonul și a revenit la Supercupa Poloniei, contra lui Lech Poznan (2-0)

Te-ai accidentat după un duel cu Lukas Podolski, o legendă a Germaniei. Ai vorbit cu el după accidentare, ți-a spus ceva?

Nu, nu a venit să mă vadă si nu am vorbit cu el.

Lukas Podolski (37 de ani) joacă din vara anului trecut la Gornik Zabrze. De-a lungul carierei, atacantul a impresionat la echipe precum Bayern Munchen, Arsenal sau Galatasaray, dar și la naționala Germaniei (130 de meciuri, 49 de goluri), alături de care a cucerit Cupa Mondială din 2014.

A fost cel mai greu moment din carieră acesta? Ai fost afectat psihic văzând că te-ai accidentat atât de devreme?

Nu știu dacă pot spune că a fost cel mai greu moment din cariera mea, pentru că întotdeauna trebuie să pui lucrurile în perspectivă. Situația mea nu era critică, contractul meu nu expira, aveam timp să demonstrez ce pot. Cu toate acestea, a fost într-adevăr o perioadă dificilă, din care am ieșit mai puternic mental și fizic.

Racovițan: "Mă bucur mult că e și Deian cu mine"

Tu și Deian Sorescu v-ați transferat în aceeași perioadă. Ți-a fost mai ușor știind că o să mai ai un român alături? Cum vă înțelegeți?

Chiar dacă sunt un băiat deschis, care poate vorbi cu oricine, mă bucur mult că nu sunt singurul român aici. Când nu joci la tine în țară este foarte important să ai pe cineva cu care poți vorbi și cu care poți regăsi valori comune. Mă înțeleg foarte bine cu Deian, chiar dacă nu ne cunoșteam înainte.

Deja sunteți câțiva români în Polonia, cum e să ai atâția compatrioți alături?

Ma bucur mult că suntem mai mulți, reprezentăm românii în Polonia și este foarte important să arătam că suntem o țară cu jucători buni.

Cum ți se pare Polonia ca țară? Ai reușit să înveți vreun pic de poloneză?

Polonia este o țară dezvoltată. Sunt multe orașe frumoase, precum Cracovia, Poznan sau Varșovia. Limba lor este foarte grea, cunosc doar câteva cuvinte.

Dar fanii polonezi? Ce ți-au transmis în momentul în care a fost oficializat transferul?

M-au primit cu drag, am primit multe mesaje de bun venit din partea fanilor.

"La Rakow avem totul la dispoziție"

Cum sunt condițiile fotbalului din Polonia și care e interesul polonezilor pentru fotbal?

Nu pot să vorbesc despre alte cluburi pentru că nu știu, dar la Rakow avem totul la dispoziție să devenim mai buni. Există un profesionalism cu adevărat remarcabil. În ceea ce privește interesul polonezilor pentru fotbal, ei sunt foarte mari fani. Stadioanele sunt pline, atmosfera este frumoasă.

Ai jucat în Franța, România și acum în Polonia. Cum ai caracteriza campionatul polonez spre deosebire de primele două? Cum l-ai compara cu Liga 1?

Încă nu am jucat un sezon complet contra tuturor echipelor, dar din ceea ce-am văzut, l-aș caracteriza drept un campionat fizic, cu multă intensitate. Aș spune că Liga 1 este un campionat mai tehnic, dar nu atât de fizic.

Ați fost aproape de titlu, însă în penultima etapă echipa ați pierdut cu Zaglebie Lubin. Cum s-a simțit în vestiar ratarea campionatului?

A fost o dezamăgire pentru toată lumea, pentru că titlul era foarte aproape. Toată lumea a avut acest obiectiv și pentru că suntem competitivi, întotdeauna îți dorești mai mult. Privind în urmă, putem fi mândri de sezonul nostru pentru că am câștigat Cupa și am terminat pe locul 2 în campionat. Dacă în sezonul trecut am eșuat cu două meciuri înainte de final, sperăm sa ne descurcăm mai bine anul ăsta.

Ați câștigat și Cupa Poloniei în sezonul trecut. Cum te-ai simțit știind că ai reușit să cucerești un trofeu chiar în primul sezon de la transfer și ce obiective ai pentru sezonul următor?

Mă bucur să fac parte din această echipă, suntem una dintre cele mai bune echipe din Polonia. Din păcate, nu am participat foarte mult pe teren la succesul echipei. Obiectivele mele personale pentru acest sezon sunt să joc un sezon complet ca titular și să câștig titluri cu echipa.

Racovițan: "E un obiectiv să ajung la naționala României"

Urmează și debutul în preliminariile UEFA Conference League, echipa a avut rezultate bune în meciurile amicale jucate până acum, iar în campionat, în afară de înfrângerea din penultima etapă ultima înfrângere avea loc în luna decembrie. Vezi echipa ajungând în faza grupelor?

Da, nu va fi ușor, dar acesta este clar obiectivul. Anul trecut, echipa nu a ajuns în faza grupelor, așa că anul acesta vom face totul să ajungem acolo.

Rakow va debuta în Conference League contra formației FC Astana (Kazahstan), în turul 2 preliminar. Meciurile sunt programate pentru 21 și 28 iulie.

Nu ai debutat încă la naționala mare, însă prestațiile tale au fost bune în meciurile pe care le-ai jucat înainte de accidentare. Când crezi că va veni convocarea?

Nu pot să știu când va veni convocarea și dacă sunt aproape sau nu. Este într-adevăr un obiectiv personal, muncesc din greu în fiecare zi pentru a progresa și a deveni mai bun. Mă concentrez pe ceea ce fac la club și sunt sigur că, dacă voi avea performanțe, voi fi recompensat într-o zi.

E devreme pentru o astfel de întrebare, în contextul transferului recent, dar te-ai întoarce în România? La ce echipă ți-ar plăcea să joci?

După cum ai spus, transferul meu este recent. În acest moment nu mă gândesc la o revenire sau la o plecare. Vreau să progresez și să demonstrez ce pot aici, astfel încât următorul meu transfer sa fie intr-o ligă mai puternică

Racovițan: "Visul cel mai mare? Liga Campionilor și Cupa Mondială cu România"

În doar un an și jumătate ai făcut trecerea de la echipa secundă a lui Dijon la una dintre echipele de top din Polonia, cu trofee câștigate. Dacă ar fi să faci un exercițiu de imaginație, unde te vezi peste încă un an și jumătate?

Este greu de spus unde voi fi peste un an și jumătate. Totuși, vreau să continui să evoluez și să progresez pentru a juca într-o ligă de top. Este un obiectiv personal.

În final, spune-ne care este cel mai mare vis al tău.

Cel mai mare visul meu este să câștig Liga Campionilor și sa joc Cupa Mondială cu România.