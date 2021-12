Ironii fără sfârșit după ultimul meci al atacantului naționalei: ”Felicitări, George Pușcaș!”

Exasperați de lipsa de eficacitate a lui George Pușcaș, fanii lui Reading updatează zilnic o pagină de Twitter dedicată internaționalului român.

Intitulată ”Zile de când George Pușcaș nu a mai înscris pentru Reading”, pagina respectivă ”a sărbătorit” ieri ziua cu numărul 250.

”Felicitări atacantului pentru că a ajuns la 250 de zile fără gol”, au scris fanii după West Bromwich Albion - Reading 1-0, meci din etapa a 22-a a ligii secunde engleze.

Reading stă rău în clasament, fiind pe locul 21 din 24 de echipe în Championship.

