11 motive pentru care 2018 a fost cu adevarat un an interesant in fotbal! Anul in care Messi si Ronaldo "au reusit" sa piarda tot

Messi si Ronaldo sunt marii fotbalisti care vor sa uite cat mai repede acest an. Cei doi au pierdut tot: lupta pentru Campionatul Mondial, dar si pe cea pentru Balonul de Aur.

1. Dupa 10 ani in care Messi si Cristiano Ronaldo si-au pasat Balonul de Aur, cea mai importanta distinctie individuala din fotbal a ajuns in 2018 in premiera in Croatia. Franta a luat titlul mondial dupa 20 de ani si desi Balon d’Or este pastorit de France Footbal, trofeul n-a ajuns la Griezmann, Mbappe sau Varane, ci la Modric, fotbalistul care a fugit din Croatia in Elvetia din cauza razboiului, cand era copil.



