Din sezonul următor, Ionuț Radu va apăra la Sassuolo, formație care a retrogradat la finalul stagiunii precedente în Serie B. Informația este prezentată vineri atât de cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio, cât și de publicația Sassuolo News.

"Se finalizează negocierile pentru sosirea lui Radu la Sassuolo", a transmis jurnalistul Gianluca Di Marzio.

