Sâmbătă seară, Legia Varșovia s-a deplasat la Częstochowa pentru confruntarea cu Rakow de pe ”Miejski Stadion Piłkarski Raków”, din etapa cu numărul nouă al primului eșalon din Polonia.



La capătul celor 90 de minute, Rakos și Legia au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.



Edi Iordănescu, un nou egal în Polonia. Câte puncte a adunat Legia cu fostul selecționer al României pe bancă



Petar Stojanovic a deschis scorul în minutul 41 pentru Legia, în timp ce Ivi Lopez a restabilit egalitatea în minutele suplimentare ale primului act (45+7') după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri.



Odată cu remiza înregistrată cu Rakow, Legia a urcat, cel puțin temporar, pe locul șapte în campionat cu 11 puncte. Cu două meciuri în minus față de restul competitoarelor, echipa din Varșovia a bifat trei victorii, două remize și două înfrângeri până acum.



Rakow, adversara Legiei, este oponentul Universității Craiova în Conference League



Joi, 2 octombrie, oltenii își încep parcursul în cupele europene împotriva lui Rakow. Cele două se vor întâlni în Polonia în prima etpaă din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.

