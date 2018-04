Infrangerea din Cupa i-a fost fatala! Latovlevici, pus pe LISTA NEAGRA la Galatasaray! Anuntul facut de Fatih Terim

Iasmin Latovlevici a primit o ultima sansa din partea lui Fatih Terim la Galatasaray.

Galatasaray a pierdut in semifinalele Cupei Turciei cu Akhisarspor, scor 0-2, iar la finalul partidei Fatih Terim a anuntat ca a fost ultima sansa pentru o parte din jucatori.

Galata e prima in Turcia, cu un punct in fata lui Besiktas, iar Terim vrea curatenie in lot la finalul sezonului. Mai multi jucatori au primit o ultima sansa sa-l impresioneze in Cupa, insa acestia au dezamagit.

Cotidianul Fanatik din Turcia scrie ca 11 jucatori vor fi cedati in vara pentru a elibera bugetul.

Carrasso, Eray, Ahmet Çalık, Koray, Hakan Balta, Latovlevici, Tarık, Tolga, Yasin si Eren vor parasi Galatasaray, scrie sursa citata.

Latovlevici castiga 750.000 de euro pe sezon la Galata. El a fost adus anul trecut de Igor Tudor, antrenorul demis in timpul sezonului.

11.3 milioane de euro insumeaza anual contractele jucatorilor pe care Terim vrea sa-i dea afara de la Galatasaray.

"Trebuie sa ne reorganizam in vara", a spus Terim.