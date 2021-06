Amical de gala pentru Dinamo! Fostul selectioner al Turciei, Faith Terim, a primit tricoul DDB! Imagini din Turcia

Dinamo si Galatasaray se intalnesc intr-un amical de lux.

'Cainii' au mers in Turcia pentru sesiunea de pregatire, iar dupa duelul de lux cu Dinamo Kiev, a urmat o alta intalnire importanta, de aceasta data cu Galatasaray, echipa care a incheiat pe locul doi in Turcia in sezonul trecut, la egalitate cu campioana Besiktas, care a beneficiat de un golaveraj mai bun.

Conducatorii clubului au profitat de ocazie, iar la intalnirea cu antrenorul Galatei, Faith Terim, si fostul selectioner al Turciei, i-au oferit un tricou DDB. Managerul sportiv, Mario Nicolae, a fost surprins alaturi de Terim, in timp ce ii inmana tricoul.