Razvan Marin le-a inchis telefonul bogatilor! A refuzat ORICE negociere dupa ce a aflat: "Vreau acolo, nu in alta parte!"

Razvan Marin s-a aflat in negocieri cu mai multe echipe din Europa, insa a renuntat la toate tratativele in momentul in care a aflat de interesul lui Ajax.

Marin i-a spus impresarului sau ca isi doreste sa ajunga la Amsterdam cu orice pret. A mai fost dorit de echipe din Italia si Germania!

"Vorbisem cu impresarul meu. Stiam de ceva interes din iarna. Normal, am fost fericit sa aud de acest interes. Sunt fericit ca s-a realizat acest transfer. Mi-am dorit sa merg acolo, au fost niste sentimente placute. Au mai fost discutii avansate cu alte echipe, nu pot sa le spun numele. Dar cand am auzit de Ajax, i-am spus impresarului meu ca mi-as dori foarte mult sa se faca acest transfer. Stiu ce inseaman Ajax in fotbalul european, au avut tot timpul jucatori de valoare. Imi doresc sa fiu sanatos, sper ca lucrurile sa mearga asa cum cred ca isi doreste toata lumea", a spus Razvan Marin pentru Digisport.