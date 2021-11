Ianis Hagi se poate bate cu Messi și Neymar! Un club important din Ligue 1, cu ochii pe mijlocașul român 

Ianis Hagi (23 ani) a fost cel mai bun pasator decisiv în sezonul trecut în Scoția, contribuind la titlul câștigat de Rangers sub comanda lui Steven Gerrard. Mijlocașul român a dezvăluit recent că motivul pentru care a ales gruparea scoțiană a fost chiar legendarul jucător al lui Liverpool, care însă a semnat în urmă cu câteva săptămâni cu Aston Villa.

Hagi a pasat decisiv și în meciul cu Sparta Praga din Europa League, însă ar putea să o părăsească pe campioana en-titre în perioada de mercato. Dorit și în Spania în trecut, de Sevilla, Ianis ar putea avea o destinație cu totul neașteptată.

Jurnalistul Ekrem Konur anunță pe contul său de Twitter că oficialii lui Olympique Lyon sunt cu ochii pe tânărul mijlocaș român.

„Olympique Lyon analizează situația lui Ianis Hagi. În fereastra de transferuri, francezii ar putea să îi facă o ofertă lui Rangers”, scrie sursa citată.

