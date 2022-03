Ianis Hagi, primele declarații despre accidentare care îl ține departe de teren până în toamnă: "Am acceptat!"

Ianis Hagi a fost diagnosticat cu ruptură de ligamente și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Deși spera ca perioada de inactivitate să fie de doar șase luni, antrenorul lui Rangers spune că sunt șanse mari ca șeptarul scoțienilor să rateze și startul următorului sezon.

"E vorba de ligamentul încrucișat. Am suferit și eu această accidentare, iar perioada de absență este între șase și nouă luni. Dacă faceți un calcul, e probabil să rateze și startul sezonului următor.

Să sperăm că recuperarea sa va merge bine, acesta este obiectivul principal. Când lipsești între șase și nouă luni, trebuie doar să ai răbdare și să urmărești cum decurge recuperarea", a spus Giovanni Van Bronckhorst, potrivit Glasgow Times.

La o lună și jumătate de la nefericitul eveniment, Ianis Hagi a fost invitat la aniversarea a 150 de ani pentru Glasgow Rangers, ocazie cu care a oferit și câteva declarații despre starea sa.

"Sunt bine, mai ales din punct de vedere mental. Am ajuns într-o etapă bună. Am acceptat accidentarea, iar acum lucrea doar să îmi revin", a declarat internaționalul român.

