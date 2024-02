Victor Angelescu a anunțat câți fani vor fi prezenți la Rapid - FCSB

În urma acestui succes, Rapidul se gândește deja la derby-ul cu FCSB din ultima etapă a sezonului regulat, chiar dacă în următoarea rundă va juca în deplasare cu Universitatea Craiova.

Giuleștenii au anunțat, inițial, că meciul se va disputa pe stadionul Rapid, dar Dan Șucu a revenit asupra deciziei și a dezvăluit că încearcă să mute meciul pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, se așteaptă ca 40.000 de fani ai echipei giuleștene să fie prezenți la derby-ul cu FCSB, care poate micșora diferența dintre cele două rivale înainte de play-off.

Victor Angelescu: ”Estimăm că vor fi 40.000”

„Nu pot să vă confirm în momentul de față, tocmai ce am stat și am discutat, dar tindem să mergem spre această variantă. Trebuie să verificăm că este totul posibil și probabil că o să anunțăm astăzi oficial. Sunt niște standarde, trebuie să anunți cu câteva zile dacă schimbi stadionul, trebuie să vedem dacă este liber, dar din ce știm este liber.

Sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci înainte să anunți dacă vrei să schimbi meciul pe care normal îl dispuți acasă pentru că avem stadionului Giulești la FRF și LPF. Ne dorim pentru că este cerere mare și credem că este normal ca toată lumea să vadă meciul.

Știți că și când am jucat ultima dată pe Arenă am avut tot 40.000. În prima jumătate de sezon am disputat meciurile de acasă pe Arenă și la meciul cu FCSB au fost 40.000. Estimăm că tot pe acolo, dar oricum numărul va fi mult mai mare decât cei 13.000”, a spus Victor Angelescu, la Fanatik.ro.

Rapid s-a apropiat la șapte puncte de FCSB

După această victorie, Rapid a urcat pe locul doi în Superliga României, la șapte puncte distanță de FCSB, care are un meci mai puțin, cel cu FC Voluntari.

Giuleștenii au profitat și de egalul dintre Oțelul Galați și CFR Cluj, scor 2-2, și au urcat pe poziția secundă, cu două etape înainte de finalul sezonului.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa pe terenul celor de la Universitatea Craiova, în timp ce UTA Arad, care a rămas pe locul opt, va juca ”acasă” cu FCU Craiova.