Reactia lui Gerrard cand a fost intrebat despre Ianis Hagi! Ce a spus antrenorul lui Rangers despre mijlocasul roman 

Rangers s-a impus cu 5-0, pe teren propriu, cu Ross County si desi nu a inscris, Ianis Hagi a facut inca un meci bun. Dupa inceputul bun de sezon, Ianis si-a pierdut locul in primul 11 si a revenit in prima echipa abia la finalul lunii decembrie.

Cu toate astea, mijlocasul roman nu si-a piedut increderea, iar de la revenire prestatiile sale au fost extrem de solide, motiv pentru care, antrenorul l-a laudat in ultima conferinta de presa.

Steven Gerrard a vorbit despre Hagi inainte de meciul cu Hibernian.

"Suntem extrem de incantati cu el, studiaza foarte bine jocul si o persoana pe care trebuie sa o scoti cu forta de pe terenul de antrenament. Intotdeauna il gasesti in sala sau analizand meciurile. Este unul dintre jucatorii de la care vrem mai mult si suntem incantati pentru ce urmeaza", a spus Gerrard la conferinta de presa, conform contului de Twitter al lui Rangers.

