Ianis Hagi a primit cea mai mare nota dupa victoria lui Rangers contra lui Ross County: "A fost o amenintare constanta si a creat un gol superb"

Ianis Hagi a fost integralist in victoria lui Glasgow Rangers in fata lui Ross County, scor 5-0.

Internationalul roman a oferit pasa decisiva la golul patru al echipei lui Gerrard, marcat de Ryan Jack in minutul 66 si a avut per total o evolutie foarte apreciata de fanii liderului din Scotia.

De asemenea, si presa scotiana a apreciat meciul facut de mijlocasul de 22 de ani. Jurnalistii de la glasgowlive.co.uk i-au acordat lui Ianis cea mai mare nota, 8, aceeasi pe care care au primit-o si Barisic, Aribo si Kent.

"A fost o amenintare constanta toata dupa-amiaza. Mutat in zona centrala in a doua repriza a creat un gol superb pentru Jack", au scris jurnalisti de la glasgowlive.co.uk, care i-au acordat lui Ianis nota 8.

