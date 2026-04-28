EXCLUSIV Răzvan Lucescu și antrenorul român care l-a impresionat: "Va avea o carieră fabuloasă"

Răzvan Lucescu și antrenorul român care l-a impresionat: &quot;Va avea o carieră fabuloasă&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Răzvan Lucescu (57 de ani) a acordat un interviu amplu pentru PRO TV în care a vorbit inclusiv despre parcursul lui Cristi Chivu (45) pe banca lui Inter Milano.

TAGS:
Razvan Lucescucristi chivuInter Milano
Din articol

Cristi Chivu este pe cale să devină campion al Italiei cu Inter Milano și din postura de antrenor, la chiar primul său sezon pe bancă. O victorie contra Parmei, duminică, ar aduce titlul pentru "nerazzurri", care acum au 10 puncte peste Napoli și 12 deasupra lui AC Milan.

Răzvan Lucescu: "Cristi Chivu va avea o carieră fabuloasă"

În plus, Inter este calificată și în finala Cupei Italiei, unde va înfrunta Lazio, pe Stadio Olimpico din Roma, miercuri, 13 mai, în direct pe VOYO.

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, se declară un admirator al lui Cristi Chivu și a felului în care tehnicianul lui Inter a reușit să gestioneze anumite situații complicate din vestiarul echipei.

"Chivu la Inter? Fantastic! Bine, el a și câștigat cu echipa de tineret campionatul. Când câștigi și ai deja o astfel de experiență acolo, e clar că urmează ceva bun. E un tip extrem de inteligent. Are o experiență în fotbal, o personalitate deosebită. 

Urmăresc, zilnic citesc Gazzetta dello Sport și văd cum vorbesc jucătorii despre el, văd cum a gestionat foarte multe situații. Va avea o carieră fabuloasă", a spus Răzvan Lucescu, pentru PRO TV.

Răzvan Lucescu a lucrat cu Cristi Chivu la naționala României, în mandatul său de selecționer din perioada 2009-2011.

VIDEO Interviul complet cu Răzvan Lucescu de la Salonic

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”
ULTIMELE STIRI
Două surprize uriașe, la Madrid: numerele 2 și 3 în lume, afară din competiție, în aceeași zi
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheterul campionatului! ”Am dat un telefon și așa am dat ordin”
A bătut România în martie, acum a devenit șomer: „Mult succes!“
Arsenal și Chelsea se bat pentru "noul Hazard". Puștiul a înscris un gol superb pentru Ajax
Îngrijorare la Barcelona! Meciurile de la Cupa Mondială pe care le poate rata Lamine Yamal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto



Recomandarile redactiei
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheterul campionatului! ”Am dat un telefon și așa am dat ordin”
Două surprize uriașe, la Madrid: numerele 2 și 3 în lume, afară din competiție, în aceeași zi
A bătut România în martie, acum a devenit șomer: „Mult succes!“
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Îngrijorare la Barcelona! Meciurile de la Cupa Mondială pe care le poate rata Lamine Yamal
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!