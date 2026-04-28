Cristi Chivu este pe cale să devină campion al Italiei cu Inter Milano și din postura de antrenor, la chiar primul său sezon pe bancă. O victorie contra Parmei, duminică, ar aduce titlul pentru "nerazzurri", care acum au 10 puncte peste Napoli și 12 deasupra lui AC Milan.

Răzvan Lucescu: "Cristi Chivu va avea o carieră fabuloasă"

În plus, Inter este calificată și în finala Cupei Italiei, unde va înfrunta Lazio, pe Stadio Olimpico din Roma, miercuri, 13 mai, în direct pe VOYO.

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, se declară un admirator al lui Cristi Chivu și a felului în care tehnicianul lui Inter a reușit să gestioneze anumite situații complicate din vestiarul echipei.

"Chivu la Inter? Fantastic! Bine, el a și câștigat cu echipa de tineret campionatul. Când câștigi și ai deja o astfel de experiență acolo, e clar că urmează ceva bun. E un tip extrem de inteligent. Are o experiență în fotbal, o personalitate deosebită.

Urmăresc, zilnic citesc Gazzetta dello Sport și văd cum vorbesc jucătorii despre el, văd cum a gestionat foarte multe situații. Va avea o carieră fabuloasă", a spus Răzvan Lucescu, pentru PRO TV.

Răzvan Lucescu a lucrat cu Cristi Chivu la naționala României, în mandatul său de selecționer din perioada 2009-2011.