Fundașul român Andrei Racu, om de bază la naționala Under 15 a Italiei, a cărui poveste a fost prezentată în exclusivitate de sport.ro, a marcat golul Atalantei în meciul tur din sferturile de finală ale campionatului de juniori sub 15 ani din Peninsulă, 1-1 cu AS Roma.

Racu (1,90 metri înălțime la cei 15 ani împliniți în martie) a deschis scorul în minutul 10, cu o lovitură de cap, iar Atalanta, văzută ca o echipă cu șanse la titlul de campioană, se menține în lupta pentru trofeu.

Tuttomercatoweb despre Racu: ”Adevărat lider, domină jocul aerian, are o tehnică excelentă”

Italienii de la Tuttomercatoweb l-au lăudat în această lună pe tânărul fundaș de origine română: ”Vorbind despre defensiva Atalantei, nu putem să nu-l menționăm pe Andrei Racu, adevărat lider al compartimentului.

Este un fundaș central de mare încredere, priceput în marcajul de aproape al adversarilor și în jocul aerian, pe care îl domină datorită structurii sale fizice și detentei bune.

Este dotat cu o tehnică de bază excelentă care îi permite să-și păstreze luciditatea atunci când joacă, fără a avea dificultăți”.

De ce a ales Atalanta deși a fost dorit de Inter, Juventus sau Roma

Racu provine dintr-o familie din Bacău, dar este născut în orașul italian Padova, unde a și început fotbalul.

De la Padova s-a transferat la începutul acestui sezon la Atalanta, deși a fost dorit și de Inter Milano, Juventus Torino și AS Roma.

”Am ales însă Atalanta atât din motive logistice, având în vedere că de acasă ajungem la Bergamo destul de repede, cât și din motive fotbalistice, pentru că ni s-a prezentat un proiect centrat pe Andrei”, a explicat pentru sport.ro tatăl lui Andrei.

În ultimul său meci internațional disputat cu Italia, în luna martie, Racu a jucat titular pe postul de fundaș central în amicalul pierdut cu 1-3 în fața Spaniei.

Foto: atalanta.it