FC Argeș și FCSB își dau întâlnire vineri seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al Superligii României.
Partida va avea loc la Mioveni pe stadionul ”Orășenesc”.
Este prima confruntare din anul 2026 în campionatul României. A fost pauză pentru echipele din Superliga de Crăciun și Revelion, care au revenit însă la treabă la începutul anului, fiecare în diverse stagii de pregătire.
Programul etapei 22, prima din 2026
Vineri, 16 ianuarie
20:00 FC Argeş - FCSB
Sâmbătă 17 ianuarie
13:00 Unirea Slobozia - UTA Arad
17:15 Farul Constanţa - FC Hermannstadt
20:00 Rapid - Metaloglobus
Duminică 18 ianuarie
15:30 FK Csikszereda - FC Botoşani
17:45 CFR Cluj - Oţelul Galaţi
20:30 Dinamo - U Cluj
Luni 19 ianuarie
20:00 Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova