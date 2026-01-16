FC Argeș și FCSB își dau întâlnire vineri seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al Superligii României.

Partida va avea loc la Mioveni pe stadionul ”Orășenesc”.

Este prima confruntare din anul 2026 în campionatul României. A fost pauză pentru echipele din Superliga de Crăciun și Revelion, care au revenit însă la treabă la începutul anului, fiecare în diverse stagii de pregătire.

Programul etapei 22, prima din 2026



Vineri, 16 ianuarie

20:00 FC Argeş - FCSB

Sâmbătă 17 ianuarie

13:00 Unirea Slobozia - UTA Arad

17:15 Farul Constanţa - FC Hermannstadt

20:00 Rapid - Metaloglobus

Duminică 18 ianuarie

15:30 FK Csikszereda - FC Botoşani

17:45 CFR Cluj - Oţelul Galaţi

20:30 Dinamo - U Cluj

Luni 19 ianuarie

20:00 Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova

Clasamentul din Superligă la începutul anului 2026

