Dezastru! Pușcaș, primul gol după 277 de zile, dar Reading a fost eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea

UPDATE 19:05: Kidderminster, formație din liga a șasea engleză, a învins Reading, scor 2-1, și s-a calificat surprinzător în turul al patrulea din Cupa Angliei. Deși George Pușcaș a deschis scorul în minutul 45, gazdele au dat lovitura în partea secundă, când Sam Austin (69') și Amari Morgan-Smith (82') au marcat pentru Kidderminster.

Pușcaș a fost titularizat în meciul cu Kidderminster, formație din liga a șasea, în turul al treilea din Cupa Angliei, iar atacantul român a deschis scorul în minutul 45.

Internaționalul român a primit o pasă în careu de la nigerianul Tom Dele-Bashiru și a finalizat cu un șut în forță, fără șansă pentru portarul lui Kidderminster.

Ultimul gol al lui George Pușcaș pentru Reading data din 5 aprilie 2021, la un meci cu Derby, din Championship, scor 3-1. De atunci au trecut 277 de zile, perioadă în care orădeanul a fost utilizat constant, însă nu a rueșit să își mai treacă numele pe lista marcatorilor.

Filmed on a Maris Piper - Puscas first goal of the season #ReadingFC pic.twitter.com/QfZ3MLCROL