George Pușcaș, atacantul echipei naționale, a ajuns la 29 de ani și ar putea rămâne curând fără echipă. Deocamdată, Pușcaș este legitimat la Bodrumspor, formația la care a ajuns în urmă cu un an în urma unui transfer de la Genoa.

George Pușcaș nu a fost înscris pe lista lui Bodrumspor

Pușcaș a marcat 11 goluri și a oferit patru pase decisive în tricoul lui Bodrumspor în 38 de meciuri, însă, la finalul sezonului trecut, Bodrumspor a retrogradat în liga secundă.

Contractul lui Pușcaș va expira abia în 2027, însă atacantul are șanse mari să schimbe echipa încă din această vară. Internaționalul român nu a jucat în niciun amical al lui Bodrumspor. Gruparea turcă a anunțat lista cu jucătorii înscriși pentru campionatul intern, iar numele lui George Pușcaș nu apare pe listă.

Astfel, cel mai probabil, Pușcaș o va părăsi pe Bodrumspor în această vară, însă, deocamdată, următoarea destinație a atacantului este necunoscută. Presa turcă scria recent că Pușcaș și-a pus agenții să îi caute echipe din Italia și chiar România.

De altfel, în ultimele săptămâni, s-a vehiculat că internaționalul român ar fi pe lista lui Gaziantep, unde se mai află Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

