Francezii s-au convins de Rareș Ilie după 6 luni. Decizia luată de Nice în cazul românului

Recent, Nice s-a despărțit și de antrenorul Lucien Favre, cel care l-a urmărit pe Rareș Ilie când evolua pentru Rapid și a insistat pentru transferul său: "Dacă m-aș fi dus la Monchengladbach, poate l-aș fi luat și acolo. Un băiat bun, cu mare potențial", spunea Favre, în vară.

Nice ar vrea să îl împrumute pe Rareș Ilie în această iarnă

Fără meci oficial la Nice din 6 octombrie - 14 minute în partida cu Slovacko (1-0), din Conference League - Rareș Ilie ar urma să se despartă de formația franceză, cel puțin temporar, în această iarnă.

Ziarul Nice Matin anunță că formația de pe Allianz Riviera ar vrea să îl împrumute pe Rareș Ilie în această fereastră de mercato: "A fost alegerea lui Lucien Favre în startul sezonului, iar în ultimele săptămâni nu a jucat", au explicat francezii.

De asemenea, Nice, pregătită acum de interimarul Didier Digard, și-ar dori să întărească lotul în această iarnă cu alte transferuri. Țintele formație de pe Coasta de Azur ar fi atacantul franez Elye Wahi (20 de ani, Montpellier, evaluat la 18 milioane de euro) și fundașul stânga francez Rayan Ait-Nouri (21 de ani, Wolverhampton, cotat la 22 de milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt).

366 de minute (8 meciuri) a acumulat Rareș Ilie la Nice

38 de meciuri, 6 goluri și 10 pase decive a avut Rareș Ilie la Rapid în sezonul trecut, cel care l-a adus în atenția lui Nice

3 milioane de euro este cota de piață actuală a mijlocașului român, conform Transfermarkt

Rareș Ilie, înapoi la Rapid? Săpunaru nu crede în această variantă

Cristi Săpunaru (38 de ani), căpitanul celor de la Rapid, spune că nu ar fi un pas în spate dacă Rareș Ilie s-ar întoarce în Giulești, însă nu vede posibilă această variantă.

De asemenea, Săpunaru susține că ar fi existat "o problemă" între antrenorul Lucien Favre și Rareș Ilie, motiv pentru care mijlocașul nu a mai jucat la formația din Ligue 1. Între timp, Nice a schimbat tehnicianul și l-a numit interimar pe Didier Digard.

"Și eu m-am întors în 2010, când am avut acea problemă la Porto, iar anul viitor am câștigat Europa League. El trebuie să joace. Am înțeles că a avut o problemă cu antrenorul și n-a mai jucat, dar nu consider că ar fi un pas în spate să vină înapoi și să joace la Rapid.

Se poate duce în altă parte împrumut, tot afară. Nu vorbim de Rareș Ilie că ar putea să vină la Rapid. Așa cred eu, e părerea mea. Atât timp cât un jucător joacă, poate fi văzut de alte cluburi. Când nu joci, cine te vede? Asta e mentalitatea mea... poate greșesc eu", a spus Săpunaru, la Digisport.