EXCLUSIV | Antal, DISTRUGATOR in Lituania: "Am cele mai multe goluri din istoria lui Zalgiris!" Revenire FANTASTICA dupa ce echipa era la 8 puncte in spatele Suduvei

Liviu Antal (31 de ani) e campion in Lituania cu Zalgiris!

Echipa lui a trecut categoric in ultima etapa de Suduva (3-0), chiar echipa aflata pe prima pozitie inaintea disputarii meciului. Suduva a avut la un moment dat un avans de 8 puncte, pe care l-a irosit insa pana la finalul campionatului. Victoria clara din derby a ajutat-o pe Zalgiris sa devina campioana. Echipa lui Antal a terminat cu doua puncte avans.

"A fost mai dulce acest titlu tinand cont ca Suduva a avut 8 puncte avans. A fost si meciul direct in ultima etapa, ceva special. Nu am sarbatorit foarte mult, m-am intors in Romania. S-a facut o masa restransa, nu e voie nici in Lituania cu multa lume din cauza pandemiei. Ne-au lipsit suporterii, tot ce inseamna un astfel de eveniment. Sunt bucuros ca am castigat tot ce se putea in Lituania: Cupa, Supercupa, acum si campionatul. Am iesit si golgeter, am inteles ca am cele mai multe goluri inscrise pentru Zalgiris in istoria clubului", a spus Antal pentru PRO TV.

Liviu Antal a terminat al 4-lea sezon cu Zalhiris. Atacantul e campion si in Romania cu Otelul. In Lituania, a mai iesit de 3 ori pe locul 2, in 2017, 2018 si 2019. In ultimul sezon, Antal a marcat doar de 6 ori, dupa ce in precedentele doua campionate reusise 15, respectiv 23 de goluri.