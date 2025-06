Fotbalistul spaniol Santi Cazorla, dublul campion european cu Spania (2008 și 2012) care în decembrie va împlini 41 de ani, a marcat golul care a dus echipa sa din tinereţe Real Oviedo în finala play-off-ului de promovare în La Liga, la opt ani după ce medicii i-au spus că ar trebui să fie mulţumit dacă ar putea merge din nou, scrie BBC.

Santi Cazorla s-a întors la prima lui iubire, Real Oviedo, și a fost decisiv în semifinala cu Almeria



Fostul internaţional spaniol a intrat la pauză, în timp ce echipa sa era condusă cu 1-0 de Almeria, miercuri, în manşa secundă a semifinalei play-off-ului.

După numai patru minute, fostul mijlocaş al lui Arsenal a marcat dintr-o lovitură liberă cu piciorul stâng, şi a egalat scorul, 1-1, suficient pentru Oviedo să se califice cu scorul general de 3-2 în finala cu Mirandes, prevăzută pe 15 şi 21 iunie. VIDEO AICI

”Sfârșitul carierei e aproape, încerc să mă distrez”



''Încerc doar să mă bucur de ce mi-a mai rămas din carieră, ştiind că sfârşitul ei este mai aproape'', a spus Cazorla după meci, citat de Agerpres.

''Încerc să mă distrez, ceea ce este cel mai important lucru. Am fost trist că nu am fost titular, dar ştiam că acest meci este important. Sunt fericit că am putut ajuta echipa'', a mai spus el.

Cazorla, dublu campion european cu Spania, a petrecut şase ani la Arsenal şi a jucat în 180 de meciuri înainte de a pleca în 2018. Ultimii doi ani petrecuţi în nordul Londrei au fost marcaţi de accidentări.

Accidentarea groaznică suferită la tendonul lui Ahile în 2016, urmată de o cangrenă și de o grefă de piele



El a suferit o accidentare la tendonul lui Ahile în octombrie 2016, mijlocaşul fiind supus ulterior a 11 operaţii pentru a-i vindeca problema.

Una dintre operaţii a dus la o cangrenă, medicii spunându-i lui Cazorla că ar trebui să fie mulţumit că poate merge din nou.

Cu toate acestea, spaniolul a insistat să-şi reia cariera de fotbalist şi şi-a reconstruit tendonul lui Ahile, medicii grefând piele de pe braţul stâng - cu un tatuaj - în glezna dreaptă.

A jucat apoi doi ani la clubul Villarreal, după ce a părăsit-o pe Arsenal în 2018, înainte de o perioadă de trei ani în Qatar.

