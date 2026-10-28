Când a părăsit fotbalul românesc, dus de tatăl său iordanian la Al-Hussein Irbid, Ahmed Bani a făcut o alegere extrem de proastă. Tot ce i s-a întâmplat din iulie 2025 încoace asta demonstrează.

La noua sa echipă, fostul dinamovist a devenit un caz de Dosarele X! Pentru că a fost transferat cu surle și trâmbițe, fiind văzut inclusiv ca o variantă pentru naționala Iordaniei. Ulterior însă, Ahmed Bani s-a transformat în „omul invizibil“ la clubul arab. Mult timp, fanii au dat vina pe antrenorul Ahmad Hayel pentru această situație. Inclusiv tatăl lui Ahmed Bani a văzut în tehnicianul de 42 de ani un inamic, considerându-l principalul vinovat pentru marginalizarea băiatului său. Scandalul a luat o amploare atât de mare încât, acum două luni, tatăl lui Ahmed Bani a amenințat că va reclama clubul Al-Hussein la FIFA: „Fiul meu a semnat cu prima echipă, nu ca să fie trimis mereu la formația a doua!“.

Până la urma, n-a mai fost nevoie ca povestea lui Ahmed Bani să ajungă la FIFA. Pentru că, pe fondul rezultatelor slabe, antrenorul Ahmad Hayel a fost schimbat cu spaniolul Curro Torres (49 de ani), la finalul lunii septembrie. Și, într-o primă fază, situația lui Ahmed Bani s-a îmbunătățit.

Ahmed Bani, rezervă la Al-Hussein și cu noul antrenor!

Curro Torres l-a readus pe Ahmed Bani la antrenamentele primei echipe. Mai mult decât atât, în meciul său de debut pe bancă, 4-1 cu Al-Arabi Irbid, l-a titularizat pe Ahmed Bani, care a fost însă schimbat pe parcursul partidei. Iar în minutele în care l-a văzut la lucru pe fostul dinamovist, Curro Torres s-a cam lămurit în privința acestuia. Pentru că, în meciul următor, câștigat cu 3-0 cu Al-Seeb (Oman), Ahmed Bani a fost lăsat pe banca de rezerve. Exact cum s-a întâmplat și ieri, într-un alt meci din Champions League Two, 1-1 cu Al-Shorta (Irak).

Ca să vedem când a jucat Ahmed Bani ultimul meci integral, trebuie să scormonim în arhivă. Se întâmpla acum 20 de luni, pe când jucătorul era la Oțelul Galați! Pe 14 februarie 2025, Ahmed Bani a prins toate minutele pe teren în Universitatea Craiova – Oțelul (2-1), meci contând pentru etapa a 27-a a sezonului regulat. După această partidă, Ahmed Bani a mai adunat 74 de minute la Oțelul, în trei apariții, până la finalul sezonului 2024-2025!

Ahmed Bani, cândva, om de bază la Dinamo

Situația în care a ajuns acum Ahmed Bani e cu atât mai surprinzătoare cu cât, cândva, el era om de bază în echipa lui Dinamo. Ce-i drept, într-o perioadă în care formația din Ștefan cel Mare nu ajunsese la nivelul actual, când e lider în Superliga noastră, după 13 etape. Chiar și așa, în CV-ul lui Ahmed Bani, cea mai bună perioadă e cea pe care a avut-o la Dinamo: 135 de meciuri, 13 goluri și 19 pase de gol.

Ulterior, prezențele sale pe teren, la Oțelul și la Al-Hussein, se pot număra pe degete!