Figura lui Stanciu spune totul: fanii Spartei au arauncat cu SOBOLANI de plus pe gazon! Cum a reactionat romanul. VIDEO

Nicolae Stanciu a avut parte de o primire ostila pe terenul fostei echipe din Cehia.

Nicolae Stanciu s-a intors la Sparta Praga din postura de jucator al Slaviei Praga. Fanii Spartei nu l-au iertat pe internationalul roman, care a plecat pentru 6 luni in Arabia Saudita si a revenit apoi la marea lor rivala.

"Stanciu, de la sobolan la sobolan", "Nico = Tradator" si "Stanciu, Iuda al Slaviei", au fost mesajele afisate de suporterii Spartei.



Fanii Spartei au aruncat cu sobolani de plus pe gazon!

Mai mult, ultrasii Spartei au aruncat pe gazon cu sobolani din plus pe gazon la inceputul partidei. Camerele s-au indreptat inevitabil catre mijlocasul roman, care a zambit cand a vazut ce au pregatit suporterii Spartei pentru el. Slavia s-a impus cu 3-0 intr-un meci cu doi eliminati, un penalty si un autogol. Slavia Praga e pe primul loc in Cehia si s-a distantat la 12 puncte de Sparta in urma acestui rezultat.



Antrenor Slavia: Stanciu s-a izolat de tribune

Antrenorul Slaviei l-a laudat pe Nicolae Stanciu dupa meci si a dezvaluit ca mijlocasul roman nu a fost afectat de ce s-a strigat din tribune.

"S-a concentrat pe meci si a facut o partida solida. A fost in lumea lui, nu spun ca a fost cel mai bun de pe teren, dar a facut un meci bun, a contribuit la primul gol si a condus multe atacuri. A fost destul de nervos la inceput, dar apoi si-a revenit si a facut un meci bun. Nu a fost singurul jucator fluierat, am vorbit cu ei inainte de meci si le-am spus sa se concentreze pe ce au de facut p eteren. Nu s-au implicat in niciul scandal si am reusit sa jucam fotbal", a spus Jindrich Trpisovsky, antrenorul Slaviei la finalul meciului.