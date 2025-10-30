Englezii au publicat cele mai noi detalii despre stadiul recuperării lui Radu Drăgușin (23 de ani) și au dezvăluit data țintită de Tottenham pentru revenirea acestuia pe teren, după nouă luni de pauză cauzate de o accidentare gravă.



Publicația Sportsmole a analizat situația fundașului român și a confirmat că acesta a depășit coșmarul rupturii de ligamente încrucișate suferite în Europa League.



"Deși statutul său oficial este încă «Out» (n.r. - indisponibil), Radu Drăgușin se antrenează din nou complet", au notat englezii.



Conform sursei citate, staff-ul lui Tottenham are un plan bine stabilit. Fundașul "arată bine pentru o revenire pe teren înainte de finalul lui 2025" și este de așteptat să joace într-un meci amical programat special pentru el în pauza internațională din noiembrie.



Drăgușin ar putea reveni la final de noiembrie



Jurnaliștii britanici au indicat și data cea mai probabilă pentru revenirea lui Drăgușin într-un meci oficial. Dacă testul din amical va fi trecut cu bine, românul ar putea fi în lot pentru marele derby al nordului Londrei.



Posibila dată a revenirii: 23 noiembrie (vs. Arsenal), au punctat clar jurnaliștii britanici.



Informațiile din presă sunt confirmate, de altfel, și de managerul lui Tottenham, Thomas Frank. Acesta a menționat recent că Drăgușin "se apropie de revenire" și participă integral la antrenamentele echipei. Tot Frank a fost cel care a blocat orice discuție despre convocarea lui Drăgușin la echipa națională în noiembrie, transmițând sec că "n-are sens" ca fundașul să plece de la echipă în acest moment crucial al recuperării sale.

